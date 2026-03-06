Bilancio Campania Roberto Fico | niente emendamenti economici C'è il caso dirigenti idonei e il Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni
Il presidente della regione Campania ha annunciato che nel bilancio regionale non sono previsti emendamenti di carattere economico. Sono stati individuati i casi dei dirigenti idonei e del Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni, mentre il calendario dei lavori si concentra tra il 10 e il 19 marzo per l’approvazione finale. Fico ha inoltre richiesto di eliminare spese superflue, come le mance, e di ridurre i fondi destinati a fondazioni e partecipate.
Calendario sprint dal 10 al 19 marzo per approvare il bilancio della Regione Campania. Fico chiede zero mance, tagli a fondazioni e partecipate.
Regione Campania, avviato il percorso per il bilancio 2026: Corrado Matera presiede la seduta con il Presidente Roberto FicoBilancio 2026, al via i lavori in Regione Campania: Matera e Fico illustrano le priorità per cittadini e territori.
