Bilancio Campania Roberto Fico | niente emendamenti economici C'è il caso dirigenti idonei e il Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni

Da fanpage.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della regione Campania ha annunciato che nel bilancio regionale non sono previsti emendamenti di carattere economico. Sono stati individuati i casi dei dirigenti idonei e del Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni, mentre il calendario dei lavori si concentra tra il 10 e il 19 marzo per l’approvazione finale. Fico ha inoltre richiesto di eliminare spese superflue, come le mance, e di ridurre i fondi destinati a fondazioni e partecipate.

Calendario sprint dal 10 al 19 marzo per approvare il bilancio della Regione Campania. Fico chiede zero mance, tagli a fondazioni e partecipate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Regione Campania, avviato il percorso per il bilancio 2026: Corrado Matera presiede la seduta con il Presidente Roberto FicoBilancio 2026, al via i lavori in Regione Campania: Matera e Fico illustrano le priorità per cittadini e territori.

Fiorello e Biggio, a La Pennicanza l’imitazione di Roberto Fico che diverte il presidente della Regione CampaniaLa parodia di Roberto Fico proposta da Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio diverte il governatore della Regione Campania.

Aggiornamenti e notizie su Bilancio Campania.

Temi più discussi: La Giunta ha approvato il Bilancio di previsione 2026/2028; Bilancio Regione Campania 2026-2028, soldi per politiche sociali e cultura, nonostante i debiti da pagare; Campania, Fico presenta primo bilancio di previsione: manovra da oltre 38 miliardi; Campania, Fico: Venerdì bilancio in giunta. Referendum? Voterà no.

bilancio campania bilancio campania roberto ficoBilancio Regione Campania, oggi la maggioranza incontra Fico. Centrodestra pronto all’ostruzionismo. Ma in statuto c’è la fiduciaFico convoca la maggioranza sul bilancio e punta ad approvarlo in tempi rapidi per archiviare l'esercizio provvisorio ... fanpage.it

Commissione Bilancio incardina esame bilancio Campania 2026/2028Fico: Interesse pubblico Stella Polare del Bilancio regionale Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania. La II Commissione consiliare permanente, Bilancio e F ... expartibus.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.