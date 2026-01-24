La proposta della premier di assegnare il Premio Nobel per la pace a Donald Trump ha suscitato molte reazioni. Schlein ha commentato che questa scelta, considerando le azioni dell’amministrazione americana e il ruolo di Ice, rischia di indebolire il valore stesso del riconoscimento internazionale. È importante analizzare con attenzione le implicazioni di tali proposte, per comprendere come possano influire sulla credibilità e sulla funzione dei premi Nobel.

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Ieri abbiamo sentito la premier proporre il Premio Nobel per la pace proprio al presidente americano Trump. L'ha fatto nei giorni in cui il presidente Trump ha mandato un'agenzia federale armata nelle strade di Minneapolis, dove qualche settimana fa l'abuso della forza da parte dell'Ice ha ucciso una donna, una madre di famiglia, una madre di tre figli, una poetessa che non aveva fatto nulla e chiaramente non faceva nessuna minaccia. Ma proprio in questi giorni abbiamo visto la stessa Ice arrestare un bambino di 5 anni, dopo averlo portato davanti alla porta di casa per usarlo come esca e far uscire da arrestare anche la madre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Usa: Schlein, 'proporre Nobel pace a Trump con quello che fa Ice ci fa scivolare in basso'

