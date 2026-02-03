Marius Borg Hoiby, figlio della principessa di Norvegia Mette-Marit, è stato arrestato con l’accusa di aggressione, minacce e violazione di un ordine restrittivo. Ora si aspetta il processo, mentre il giudice ha vietato le foto durante l’udienza. La notizia ha fatto subito il giro del paese e suscita molte domande sulla vicenda.

Il figlio della futura regina di Norvegia, Marius Borg Hoiby, è stato arrestato con l’accusa di aggressione, minacce e violazione di un ordine restrittivo. Lo ha dichiarato la polizia norvegese. “ Il distretto di polizia di Oslo può confermare che Marius Borg Hoiby è stato arrestato domenica sera, sospettato di lesioni personali, minacce con un coltello e violazione di un ordine restrittivo”, ha dichiarato la polizia in un comunicato. Ha aggiunto di aver chiesto che Hoiby fosse tenuto in custodia cautelare per quattro settimane “per rischio di recidiva”. Il 29enne, nato prima che sua madre Mette-Marit Tjessem Hoiby sposasse il principe ereditario norvegese Haakon, viene processato da oggi martedì 3 febbraio al tribunale distrettuale di Oslo con l’accusa di 38 capi d’accusa, tra cui quattro presunti stupri e aggressioni contro ex fidanzate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Marius Borg Hoiby è stato arrestato, poi via al processo per violenza sessuale del figlio della principessa di Norvegia Mette-Marit. Il giudice: “Niente foto”

Alla vigilia del processo, Marius Borg Høiby, il figlio della principessa Mette-Marit, è stato arrestato di nuovo.

Questa mattina si sono ritrovati davanti al Tribunale di Oslo per il processo contro Marius Borg, il figlio della Principessa Mette-Marit.

