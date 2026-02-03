Alla vigilia del processo, Marius Borg Høiby, il figlio della principessa Mette-Marit, è stato arrestato di nuovo. Le accuse sono di aggressione, minacce con un coltello e violazione di un ordine restrittivo. L’arresto avviene poco prima di affrontare 38 capi d’accusa, in un momento complicato per lui e la famiglia reale norvegese.

Il figlio maggiore di Mette-Marit, Marius Borg Høiby (29 anni), è stato nuovamente arrestato con l’accusa di aggressione, minacce con coltello e violazione di un ordine restrittivo, come riportato dal quotidiano norvegese, Verdens Gang e confermato dal comunicato ufficiale. Andreas Kruszewski, portavoce della polizia di Oslo, ha dichiarato: «Il distretto di polizia di Oslo può confermare che Marius Borg Høiby è stato arrestato domenica sera, accusato di aggressione, minacce con un coltello e violazione di un ordine restrittivo». La polizia ha chiesto che Høiby rimanga in custodia cautelare per quattro settimane, ritenendo sussistente il rischio di recidiva, in attesa dell’inizio del processo, fissato per martedì 3 febbraio nell’aula 250 del tribunale distrettuale di Oslo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Marius Borg Høiby, figlio della principessa Mette-Marit di Norvegia, arrestato per aggressione e minacce poco prima del processo

Approfondimenti su Marius Borg Hoiby

Il figlio di Mette-Marit, Marius Borg Høiby, è pronto a comparire in tribunale il 3 febbraio a Oslo.

Questa mattina si sono ritrovati davanti al Tribunale di Oslo per il processo contro Marius Borg, il figlio della Principessa Mette-Marit.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Marius Borg Hoiby

Argomenti discussi: Marius Borg, il figlio di Mette-Marit di Norvegia, ammette di aver trasportato 3,5 chili di marijuana e altri cinque reati a due settimane dall’inizio del processo; Arrestato figlio della futura regina di Norvegia: 38 i capi d’imputazione per Marius Borg Hoiby; Marius Borg, il figlio di Mette-Marit di Norvegia, a processo: La famiglia reale non sarà in aula. Sarà un dibattimento giusto e rigoroso; Arrestato il figlio della principessa Mette-Marit. Minacciava una donna con un coltello.

Marius Borg Høiby, figlio della principessa ereditaria di Norvegia, è stato arrestato di nuovo, per aggressione e minacceLa polizia norvegese ha detto che Marius Borg Høiby, il figlio della principessa ereditaria di Norvegia Mette-Marit Tjessem Høiby, è stato arrestato domenica sera per avere aggredito e minacciato una ... ilpost.it

Norvegia, arrestato il figlio della futura regina: accuse di stupro e violenzeMarius Borg Høiby, figlio della principessa Mette-Marit, è accusato di 38 reati tra cui stupro e violenze domestiche. La polizia chiede la custodia cautelare ... panorama.it

Arrestato figlio della futura regina di Norvegia: 38 i capi d’imputazione per Marius Borg Hoiby ilsole24ore.com/art/arrestato-… x.com

ANCORA GUAI PER IL FIGLIO DELLA PRINCIPESSA! Norvegia Marius Borg Høiby, figlio della principessa Mette-Marit, moglie dell’erede al trono, , è stato arrestato poche ore prima del processo per 38 capi d’accusa che sarebbe iniziato domani, martedì 3. L - facebook.com facebook