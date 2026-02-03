Marius Borg Høiby figlio della principessa Mette-Marit di Norvegia arrestato per aggressione e minacce poco prima del processo

Alla vigilia del processo, Marius Borg Høiby, il figlio della principessa Mette-Marit, è stato arrestato di nuovo. Le accuse sono di aggressione, minacce con un coltello e violazione di un ordine restrittivo. L’arresto avviene poco prima di affrontare 38 capi d’accusa, in un momento complicato per lui e la famiglia reale norvegese.

Il figlio maggiore di Mette-Marit, Marius Borg Høiby (29 anni), è stato nuovamente arrestato con l’accusa di aggressione, minacce con coltello e violazione di un ordine restrittivo, come riportato dal quotidiano norvegese, Verdens Gang e confermato dal comunicato ufficiale. Andreas Kruszewski, portavoce della polizia di Oslo, ha dichiarato: «Il distretto di polizia di Oslo può confermare che Marius Borg Høiby è stato arrestato domenica sera, accusato di aggressione, minacce con un coltello e violazione di un ordine restrittivo». La polizia ha chiesto che Høiby rimanga in custodia cautelare per quattro settimane, ritenendo sussistente il rischio di recidiva, in attesa dell’inizio del processo, fissato per martedì 3 febbraio nell’aula 250 del tribunale distrettuale di Oslo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

