Vede i carabinieri e getta una canna ma ciò che gli trovano addosso è pure peggio

Un uomo è stato sorpreso nel parcheggio sotterraneo di un supermercato mentre si trovava con una canna in mano. Alla vista dei carabinieri, ha gettato lo spinello, ma durante i controlli successivi è stato trovato con sostanze e oggetti più pesanti. L’intervento si è svolto in via Mainardo, dove sono stati rinvenuti anche altri materiali illegali. L’uomo è stato quindi sottoposto a perquisizione.

Si stava fumando (probabilmente, o forse l’aveva fumata poco prima) una canna nel parcheggio sotterraneo del Conad in via Mainardo quando, alla vista di una pattuglia dei carabinieri, ha gettato quel che restava dello spinello. Col risultato che, così facendo, il 19enne protagonista di questa vicenda ha attirato l’attenzione dell’aliquota dei militari; i problemi, però, non sono stati legati alla canna in sé, ma a ciò che hanno trovato dopo la perquisizione. Il giovane è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish, ma soprattutto di un coltello e un tirapugni in metallo. Inevitabile, a quel punto, la perquisizione in casa, dove è stato trovato pure un bilancino di precisione, secondo i carabinieri utilizzato per dosare la droga. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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