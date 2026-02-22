Chi sono i figli di Fabrizio De André Cristiano e Luvi nati da due relazioni differenti

Cristiano e Luvi De André sono i figli di Fabrizio De André, nato per la sua passione per la musica e le relazioni sentimentali. Cristiano, nato da una prima relazione, ha scelto di mantenere un basso profilo, mentre Luvi, nato da una seconda storia, ha deciso di condividere pubblicamente il suo legame con il padre. Entrambi vivono in città diverse e sono stati spesso protagonisti di incontri e ricordi legati al cantante genovese. La loro storia rivela un legame complesso e privato.

Cristiano De André e Luvi De André sono i figli dell’indimenticabile poeta e cantante genovese Fabrizio De Andrè. “Non è stato facile crescere con lui. I figli d’arte crescono con un padre ingombrante, io sono cresciuto con un mito. Cosa puoi fare con un mito? Non puoi ucciderlo né cercare di diventare come lui”, ha raccontato. Il più grande rammarico è essersi ritrovati troppo tardi. “Quando pensavo fosse arrivato il momento di essere padre e figlio fino in fondo, lui se n’è andato”, ha ricordato Cristiano. Il primo figlio di Fabrizio De André, Cristiano, è nato nel 1962 dalla prima moglie Enrica Rignon, ed è un polistrumentista e cantautore di successo, mentre Luisa Vittoria (detta Luvi), avuta nel 1977 da Dori Ghezzi, è una cantante e musicista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi sono i figli di Cristiano De André avuti da due donne diverse: i primi tre dall'ex moglie e Alice con Sabrina La Rosa

Cristiano De Andrè compie 63 anni, i figli, l'arresto, il flirt con Alba Parietti: «Papà Fabrizio era un orco, ma quando è morto sono andato in depressione»Cristiano De André compie 63 anni, un traguardo che riflette una vita attraversata da momenti di successo artistico e sfide personali.

