Martina Tinnirello è un’attrice nota per aver lavorato con il gruppo The Jackal e aver partecipato alle due stagioni della serie Pesci Piccoli su Prime Video. La sua carriera si è sviluppata attraverso queste esperienze, che le hanno permesso di consolidare la sua presenza nel panorama televisivo e online. La sua vita privata rimane riservata e non sono stati rivelati dettagli pubblici in merito.

Martina Tinnirello è un’attrice che ha raggiunto il successo con il gruppo The Jackal, e le due stagioni della serie Pesci Piccoli di Prime Video. Chi è Martina Tinnirello. Stasera l’artista sarà ospite insieme al resto del collettivo partenopeo della nuova puntata di Splendida Cornice, in onda su Raitre a partire dalle 21:30. Nata a Torino nel 1993, si avvicina alla recitazione durante il periodo del liceo. Conseguita la laurea in Scienze Della Comunicazione, frequenta l’ ERT di Iolanda Gazzero, per poi partecipare a workshop e stage a Londra e Liegi. Debutta sul palco nel 2016 con Love Date di Luca Zilovich, proseguendo con tre spettacoli dell’ Accademia Teatrale Emilia Romagna Teatro Fondazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Martina Tinnirello: curiosità e vita privata dell’attrice dei The Jackal

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