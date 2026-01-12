Aurora Giovinazzo, attrice italiana di 23 anni, ha iniziato la sua carriera nel 2010 con la serie

A soli 23 anni Aurora Giovinazzo vanta già una lunga esperienza nel mondo dello spettacolo, partita nel 2010 quando debuttava sul piccolo schermo nella serie Caterina E Le Sue Figlie 3, al fianco di Virna Lisi. Oggi l’attrice sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda a partire dalle 14:05, dove presenterà Prendiamoci Una Pausa di Christian Mazziti nelle sale dal 15 gennaio. Nata a Roma nel 2002 è figlia di due ristoratori ed è la sorella minore dell’attrice Domiziana Giovinazzo (nota per Un Medico In Famiglia e Don Matteo ). La carriera da attrice inizia da bambina quando con la sorella gira degli spot televisivi, mentre ad otto anni debutta nella serie tv Caterina E Le Sue Figlie 3, mentre l’anno successivo è al cinema con Immaturi di Paolo Genovese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Aurora Giovinazzo: curiosità, vita privata, fidanzato dell’attrice di “Prendiamoci Una Pausa”

23 gennaio Netflix #savethedate Il Falsario. Diretto da Stefano Lodovichi, con Pietro Castellitto, Giulia Michelini, Andrea Arcangeli, Pierluigi Gigante, Aurora Giovinazzo, e con Edoardo Pesce e con Claudio Santamaria. Upgradeartist #GiuliaMichelini - facebook.com facebook

"Per arrivare dove vuoi arrivare, cosa sei disposto a fare" Il Falsario diretto da Stefano Lodovichi, con Pietro Castellitto, Giulia Michelini, Andrea Arcangeli, Pierluigi Gigante, Aurora Giovinazzo, e con Edoardo Pesce e con Claudio Santamaria arriva il 23 genn x.com