Chi è Eva Riccobono | carriera vita privata e curiosità sulla modella e attrice

Eva Riccobono torna a fare notizia. La modella e attrice italiana, che negli anni ha spaziato tra passerelle di alta moda, set cinematografici e programmi televisivi, continua a essere al centro dell’attenzione. La sua carriera si arricchisce di nuovi progetti, mentre la sua vita privata resta sotto i riflettori. Riccobono rimane una delle figure più riconoscibili nel mondo dello spettacolo italiano.

Eva Riccobono, modella e attrice italiana, è uno dei volti più noti nel panorama della moda e del cinema. Nata a Palermo il 7 febbraio 1983, Eva è famosa per le sue collaborazioni con grandi brand internazionali come Chanel, Giorgio Armani, Dior, e Yves Saint Laurent.

