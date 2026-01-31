Chi è Eva Riccobono | carriera vita privata e curiosità sulla modella e attrice
Eva Riccobono torna a fare notizia. La modella e attrice italiana, che negli anni ha spaziato tra passerelle di alta moda, set cinematografici e programmi televisivi, continua a essere al centro dell’attenzione. La sua carriera si arricchisce di nuovi progetti, mentre la sua vita privata resta sotto i riflettori. Riccobono rimane una delle figure più riconoscibili nel mondo dello spettacolo italiano.
Ascolti TV di venerdì 30 gennaio 2026: i dati Auditel mostrano la sfida tra Rai 1 e Canale 5 con il successo di “Colpa dei Sensi” Marisa Passera spegne le candeline: il segreto dietro il sorriso più amato di Radio Deejay e quel legame indissolubile con il pubblico Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Chi è il padre di Luisa Ranieri? Tutta la verità sui suoi legami familiari Eva Riccobono, modella e attrice italiana, è uno dei volti più noti nel panorama della moda e del cinema. Nata a Palermo il 7 febbraio 1983, Eva è famosa per le sue collaborazioni con grandi brand internazionali come Chanel, Giorgio Armani, Dior, e Yves Saint Laurent. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
Approfondimenti su Eva Riccobono
Chi è Daniela Ioia, curiosità, fidanzato e vita privata dell’attrice di “Un Posto Al Sole”
Chi è Aurora Giovinazzo: curiosità, vita privata, fidanzato dell’attrice di “Prendiamoci Una Pausa”
Aurora Giovinazzo, attrice italiana di 23 anni, ha iniziato la sua carriera nel 2010 con la serie
Ultime notizie su Eva Riccobono
Argomenti discussi: Grazia è in edicola con Eva Riccobono; Gli ospiti di Verissimo del 31 gennaio e dell'1 febbraio; Addio Valentino: Mozart, rose e maison internazionali ai funerali dell'ultimo imperatore della moda - L'omelia: La bellezza divina si cela nelle minuzie; Verissimo: scopri ospiti e anticipazioni delle puntate del 31 gennaio e 1 febbraio.
«Avevo dolore e non riuscivo più ad alzare il braccio». Eva Henger torna a parlare delle conseguenze dell'intervento al seno. Le protesi le hanno causato gravi problemi al corpo, risolti, confessa, solo «dopo un intervento di cinque ore». La showgirl Eva Heng facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.