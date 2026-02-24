Chi è la seconda moglie di Nicola Savino Manuela Suma

Nicola Savino si è sposato per la seconda volta nel 2009 con Manuela Suma, dopo un primo matrimonio breve a ventiquattro anni. La loro unione ha attirato l’attenzione dei media, anche grazie alla discrezione con cui hanno gestito la loro relazione. Manuela Suma, professionista nel settore dello spettacolo, ha scelto di mantenere un basso profilo pubblico. La coppia vive insieme da anni, lontano dai riflettori, in una casa vicino a Milano.

Non tutti lo sanno, ma Nicola Savino si è sposato due volte: la prima a soli ventiquattro anni, ma il matrimonio è naufragato poco tempo dopo, e la seconda, nel 2009, con Manuela Suma. Classe 1975, la donna è una costumista piuttosto celebre, e cura il look di numerosi personaggi del piccolo schermo. Il 2 agosto 2005 la coppia ha accolto la nascita della piccola Matilda; quattro anni dopo, sono convolati a nozze. Nicola Savino parla del primo matrimonio e della moglie Manuela Suma. Prima di portare all’altare la stylist, l’ex volto de Le Iene è stato sposato con un’altra donna, da cui ha divorziato quando era giovanissimo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è la moglie di Nicola Savino, Manuela Suma e madre della figlia MatildaManuela Suma è la moglie di Nicola Savino e madre della loro figlia Matilda.

Sanremo 2026, Nicola Savino svela chi lo accompagna al DopoFestivalNicola Savino ha annunciato i dettagli sul suo accompagnatore al DopoFestival di Sanremo 2026.

Manuela Suma, chi è la moglie di Nicola Savino Il primo matrimonio andò male

Chi vince Sanremo 2026? Per i bookmakers la vittoria sarà di Serena BrancaleUn gioco di nomi che funziona incrociando dati, numero di follower dei cantanti, ascolti Spotify, pagelle dei giornalisti e soprattutto i testi delle canzoni in gara ... iodonna.it

Chi è Sayf, da Genova alla conquista di Sanremo 2026: età, carriera e il brano Tu mi piaci tantoSayf è secondo il parere degli esperti la possibile rivelazione del Festival di Sanremo 2026, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio. L'artista, al secolo Adam Viacava, nasce a Genova nel 199 ... corrieredellumbria.it

Il direttore artistico scherza con NIcola Savino: «Io all’una sono già a letto». Intanto il DopoFestival invita il pubblico a non cedere al sonno, ma la prima serata si annuncia maratona - facebook.com facebook

Da Levante a Federico Basso, un po' di Piemonte al Festival di Sanremo: la cantautrice siciliana è legatissima a Torino, dove ha vissuto per vent'anni. Il comico di Druento affiancherà Nicola Savino e Aurora Leone al Dopofestival. Ma non saranno i soli... x.com