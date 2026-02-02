Chi è e come sta l'uomo che ha rubato una pistola e sparato alla polizia a Rogoredo | In depressione
Liu Wenham, 31 anni di origine cinese, ha fatto parlare di sé ieri a Rogoredo. Dopo aver rubato una pistola a una guardia giurata, ha sparato contro gli agenti della polizia. Ora si trova in ospedale, dove i medici cercano di capire come sta. Lui stesso ha ammesso di essere in depressione. La scena è stata tesa, con la polizia che ha risposto prontamente. La vicenda ha scosso i residenti della zona, ancora sotto shock per quanto accaduto.
Si chiama Liu Wenham, l'uomo di 31 anni di origine cinese che ieri ha rubato una pistola a una guardia giurata e poi sparato alla polizia a Rogoredo. Scomparso da giorni, la moglie dalla Cina aveva lanciato un appello sui social per ritrovarlo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Rogoredo Uomo
“Ha puntato la pistola e ho sparato, era Zack”: la versione del poliziotto che ha ucciso un 28enne a Rogoredo
Durante l'interrogatorio di oggi, un poliziotto ha fornito la sua versione dei fatti in merito all'omicidio di un 28enne avvenuto durante un’operazione antidroga a Rogoredo.
Milano, identificato l’uomo che ha sparato alla polizia in zona Rogoredo: la rivelazione dei familiari
Un uomo di origini cinesi ha aperto il fuoco contro una volante in zona Rogoredo, a Milano.
Ultime notizie su Rogoredo Uomo
Argomenti discussi: Bonus Bollette 2026: cos’è, a chi spetta e come ottenerlo; Cos’è il turismo workation e come adattare una struttura ricettiva; Bonus luce, gas e acqua: la guida ai bonus sociali; Chi è Leonardo Maria Del Vecchio? - Otto e Mezzo - Puntata del 29/1/2026.
Juventus, preso Boga, sarà il vice-Yildiz: chi è e come potrebbe giocare con SpallettiJeremie Boga torna in Italia: dopo Sassuolo e Atalanta, lo prende la Juventus come vice-Yildiz. Il giocatore arriva a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto e un ruolo piuttosto ch ... sport.virgilio.it
Chi vuol essere milionario, chi è il nuovo campione Alberto: quanto ha vinto e perché ha stregato Gerry ScottiIl farmacista Alberto trionfa nella nona puntata di Chi vuol essere milionario e Gerry Scotti lo esalta: Il concorrente ideale, ecco cosa è successo ieri 1 febbraio. libero.it
Giallo a Montagnareale, chi erano i cacciatori. Spunta l'ombra di un quarto uomo - A quarantott'ore dal ritrovamento dei co - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.