La partita Conegliano-Dresda, valida per la fase a gironi della Champions League femminile di volley, si svolgerà giovedì 14 gennaio alle 20.30. Ecco le informazioni su dove seguire l'incontro in TV e streaming, con orario, programma e modalità di visione.

Giovedì 14 gennaio (ore 20.30) si giocherà Conegliano-Dresda, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. Le Pantere scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso per fronteggiare la compagina tedesca, già travolta per 3-0 nel confronto d’andata a domicilio. Le Campionesse d’Europa guidano il gruppo D con tre vittorie (8 punti) e andranno a caccia del quarto successo, fondamentale nella rincorsa al primo posto nel girone. La corazzata veneta ha ingaggiato un testa a testa con le turche dello Zeren Spor Ankara e dunque sarà fondamentale arrivare all’appuntamento nelle migliori condizioni possibile per puntare alla qualificazione diretta ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Conegliano-Dresda, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

