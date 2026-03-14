Didattica personalizzata per alunni con BES | il report GoStudent rivela che il 47% dei genitori chiede l’aiuto dei software

Un nuovo report di GoStudent rivela che il 47% dei genitori di alunni con bisogni educativi speciali chiede l’utilizzo di software dedicati, mentre il 44% preferirebbe l’impiego dell’intelligenza artificiale per personalizzare i percorsi di studio. I dati mostrano un interesse crescente verso strumenti digitali che possano adattarsi alle esigenze specifiche di ogni studente con BES.

Il 44% delle famiglie con BES vuole l'intelligenza artificiale per personalizzare lo studio. Inoltre, il 59% dei docenti promuove l'alleanza tra algoritmi e fattore umano L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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