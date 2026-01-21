Mediaset denuncia Corona e chiede di vietargli l' uso dei social | Diffamazione e minacce

Mediaset ha presentato una denuncia presso la Procura di Milano contro Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce nei confronti dei dirigenti aziendali e dei conduttori televisivi. L’azienda chiede inoltre il divieto di utilizzo dei social media da parte di Corona, ritenendo che le sue azioni abbiano danneggiato la reputazione e la sicurezza del gruppo. La vicenda evidenzia le tensioni tra Corona e il mondo dello spettacolo.

Mediaset ha denunciato in Procura a Milano Fabrizio Corona per diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell’azienda e di conduttori di note trasmissioni tv. E ha anche chiesto alla Dda di attivarsi ai fini di ottenere una misura di prevenzione che inibisca all’ex agente fotografico l'uso dei social e di altre piattaforme telematiche e l’utilizzo del cellulare per divulgare contenuti come quelli che sta diffondendo nelle ultime settimane. La querela e l’istanza, infatti, arrivano dopo le puntate del suo format sul web "Falsissimo" in cui ha attaccato, tra gli altri, Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Feedpress.me

