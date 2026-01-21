Mediaset denuncia Corona e chiede di vietargli l' uso dei social | Diffamazione e minacce

Mediaset ha presentato una denuncia presso la Procura di Milano contro Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce nei confronti dei dirigenti aziendali e dei conduttori televisivi. L’azienda chiede inoltre il divieto di utilizzo dei social media da parte di Corona, ritenendo che le sue azioni abbiano danneggiato la reputazione e la sicurezza del gruppo. La vicenda evidenzia le tensioni tra Corona e il mondo dello spettacolo.

Mediaset ha denunciato in Procura a Milano Fabrizio Corona per diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell’azienda e di conduttori di note trasmissioni tv. E ha anche chiesto alla Dda di attivarsi ai fini di ottenere una misura di prevenzione che inibisca all’ex agente fotografico l'uso dei social e di altre piattaforme telematiche e l’utilizzo del cellulare per divulgare contenuti come quelli che sta diffondendo nelle ultime settimane. La querela e l’istanza, infatti, arrivano dopo le puntate del suo format sul web "Falsissimo" in cui ha attaccato, tra gli altri, Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Argomenti discussi: Mediaset furiosa con Rai per lo spazio dato a Corona: l'ipotesi di una puntata riparatrice del programma di Giletti; Il vero obiettivo di Corona? È Marina Berlusconi, non Alfonso Signorini. L'ex paparazzo: Lui è l'uomo più importante di Mediaset - Il video; Fabrizio Corona avverte Alfonso Signorini, altra denuncia, sarà incastrato in reati gravissimi; Mediaset denuncia Corona e chiede di vietargli l'uso dei social.

«Ho detto tutta la verità». Con queste parole, Antonio Medugno ha confermato davanti ai magistrati la sua denuncia contro Alfonso Signorini, ribadendo le accuse di estorsione e abusi. Nel frattempo, il direttore di Chi e volto noto di Mediaset ha incaricato i suo - facebook.com facebook