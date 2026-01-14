Pronostico Verona-Bologna | il lungo digiuno può terminare

Il match tra Verona e Bologna, recupero della sedicesima giornata di Serie A, si disputerà giovedì alle 18:30. In questa partita si analizzano statistiche, notizie, formazioni probabili e pronostici, offrendo un quadro completo dell'incontro. La sfida rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre di interrompere eventuali serie negative e avvicinarsi con fiducia al prosieguo del campionato.

Verona-Bologna è un recupero della sedicesima giornata di Serie A e si gioca giovedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. È stato proprio Vincenzo Italiano, al termine della sfida con il Como, a tentare di trovare una spiegazione al momento complicato del suo Bologna. "Dopo la finale di Supercoppa in Arabia Saudita (persa nettamente contro il Napoli, ndr) ci siamo un po' imborghesiti", ha detto il tecnico rossoblù, senza giri di parole. Quasi come se volesse dire che la sua squadra si fosse montata la testa, peccando di scarsa umiltà.

