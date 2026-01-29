LIVE Trento-Tours Champions League volley 2026 in DIRETTA | non si può più sbagliare

Questa mattina si gioca la partita di Champions League di volley maschile tra Trento e Tours. La squadra di casa vuole vincere davanti al suo pubblico e non può permettersi errori. La partita è molto importante e ogni punto conta. Seguiamo passo passo l’andamento del match, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Trento – Tours, partita di Champions League di volley maschile. Alla BTS Arena di Trento arrivano, per la prima del girone di ritorno della maggiore competizione europea, i francesi del Tours. L'appuntamento, definito " cruciale " da coach Marcelo Mendez, non sarà da sottovalutare per i padroni di casa. I campioni italiani in carica, infatti, tornano a giocare un match casalingo di Champions dopo 1 mese e mezzo e avranno bisogno di tutto il supporto dei tifosi per tornare alla vittoria.

