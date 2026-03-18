L'Atalanta ha perso anche la partita contro il Monaco nella fase a eliminazione diretta della Champions League. Gli ottavi di finale si sono conclusi con la qualificazione di Atletico Madrid, Barcellona e Liverpool, che hanno ottenuto il passaggio al turno successivo. Calcionews24 ha seguito in tempo reale tutti i gol, le cronache e i tabellini dei match disputati.

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© Calcionews24.com - Diretta gol Champions League: l’Atalanta cade anche a Monaco. Passano il turno anche Atletico Madrid, Barcellona e Liverpool

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