L' Atletico Madrid ipoteca i quarti di Champions Tottenham sconfitto 5-2

L'Atletico Madrid ha ottenuto una vittoria per 5-2 contro il Tottenham nel match di andata degli ottavi di Champions League, ipotecando così la qualificazione ai quarti. La partita si è svolta al Metropolitano, dove gli spagnoli hanno approfittato di numerosi errori degli avversari. Tra otto giorni si giocherà il ritorno, con la squadra di Simeone che si avvicina alla fase successiva del torneo.

Il festival degli errori al Metropolitano premia i Colchoneros di Simeone, tra otto giorni il ritorno a Londra MADRID (SPAGNA) - Il festival degli errori in scena al Metropolitano premia l'Atletico Madrid, che ipoteca il passaggio ai quarti di finale di Champions grazie alla vittoria per 5-2 contro il Tottenham maturata soprattutto nella primissima parte del match. Bastano sei minuti ai Colchoneros per passare in vantaggio. Kinsky, scelto titolare tra i pali al posto di Vicario, scivola e consegna la palla ai rivali. Lookman a quel punto serve Alvarez, il quale appoggia per Llorente che insacca con il mancino. Al 14' è Van de Ven a sbagliare, quando scivola e spiana la strada a Griezmann, che mette dentro di sinistro il 2-0. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

