Coalizione di centrosinistra a Cava | il candidato sindaco è Accarino

Nella serata di ieri, venerdì 27 febbraio, diverse delegazioni di partiti di centrosinistra si sono riunite a Cava. Tra i presenti, rappresentanti di Casa Riformista, Azione, Noi di Centro e del Partito Repubblicano. Le delegazioni sono state rappresentate da Enrico Bastolla, Francesco Manzo, Federico De Filippis, Marco Senatore, Francesco Foscari, Roberto Caliendo e Paolo Gravagnuolo. È stato annunciato che il candidato sindaco è Accarino.

