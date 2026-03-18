Adriano Celentano ha un figlio segreto? La risposta ironica dell’artista | Sono tuo nonno

Un uomo di 55 anni, Andrea Segatori, ha dichiarato a Oggi di essere il figlio segreto di Adriano Celentano. L’artista, invece, ha risposto con una battuta, affermando: “Sono tuo nonno”. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e ha suscitato curiosità tra i fan. Il dibattito sulla veridicità di questa rivelazione è ancora aperto e nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata.

Andrea Segatori, 55 anni, rivela ad Oggi di essere il figlio segreto di Adriano Celentano che prontamente smentisce la notizia con una battuta: chi ha ragione? Da giorni si parla del figlio segreto di Raffaella Carrà,Gian Luca Pelloni Bulzoni, che lei ha adottato per far sì che qualcuno portasse avanti la sua Fondazione. Adesso il settimanaleOggirivela cheanche Adriano Celentano avrebbe un figlio segreto.Il 55enneAndrea Segatoriha confessato che il molleggiato è suo padre e la risposta da parte dell’artista ben presto è arrivata, scatenando ilarità. Nelle pagine diOggisi legge una lunga dichiarazione diAndrea Segatori che sostiene di essere il figlio segreto di Adriano Celentano, rivelando di essere nato da una relazione segreta che sua madre, Maria Luigia Biscardi, avrebbe avuto in gioventù con l’artista. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Adriano Celentano ha un figlio segreto? La risposta ironica dell’artista: “Sono tuo nonno” Articoli correlati Leggi anche: “Sono il figlio segreto di Adriano Celentano”. La rivelazione shock: “Mi ha concepito con lei” “Sono il figlio segreto di Adriano Celentano”. Chi è l’uomo che vuole essere riconosciuto dal MolleggiatoPer parlare di Adriano Celentano bisogna partire da una figura che ha attraversato decenni di storia italiana senza mai perdere il proprio impatto. La vita e la triste fine di Adriano Celentano vi faranno piangere Una raccolta di contenuti su Adriano Celentano Temi più discussi: Adriano Celentano per Giulia Cecchettin: cambia l'Ave Maria e chiede di pregare per noi uomini assassini; Buon compleanno Gianni Bella, 79 canzoni per rendergli omaggio; Buffa racconta Bryant: quando l’emozione ha voce; Il talento elbano Riccardo Guglielmi sul palco di The Voice. «Sono il figlio segreto, mia madre ebbe una storia con lui». Antonio Maria Segatori e la rivelazione su Adriano CelentanoAdriano Celentano avrebbe un figlio segreto e a riverarlo è lo stesso rampollo Antonio Maria Segatori. Così dopo la notizia di un ... msn.com Adriano Celentano, retroscena choc a La Volta Buona: C’è un presunto figlio segreto | In tribunale…Adriano Celentano ha un figlio segreto? Il direttore del settimanale Oggi svela il retroscena clamoroso a La Volta Buona. ilsussidiario.net "Voglio essere riconosciuto dal mio vero padre e chiamarmi finalmente Celentano. Non lo faccio per soldi" Adriano Celentano avrebbe un figlio segreto. A rivelarlo è Antonio Biscardi Segatori, che sarebbe nato dalla storia tra il cantautore e Maria Luigia Biscar facebook Antonio Segatori: «Sono il figlio segreto di Adriano Celentano, mia mamma Maria Luigia Biscardi cantava nel clan» x.com