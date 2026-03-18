Adriano Celentano replica al presunto figlio segreto Antonio Segatori | Non sono tuo padre sono tuo nonno

Da fanpage.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Adriano Celentano ha risposto pubblicamente alle affermazioni di Antonio Segatori, un uomo di 56 anni che sostiene di essere suo figlio segreto. Il cantante ha dichiarato di non essere il padre di Segatori, ma di essere suo nonno. La questione è diventata di pubblico interesse dopo le dichiarazioni dell'uomo, che aveva avanzato questa presunta parentela.

Adriano Celentano ha rotto il silenzio. Il Molleggiato ha replicato al cinquantaseienne che sostiene di essere suo figlio segreto. Intanto, Antonio Segatori ha chiesto il test del DNA. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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