Adriano Celentano replica al presunto figlio segreto Antonio Segatori | Non sono tuo padre sono tuo nonno

Adriano Celentano ha risposto pubblicamente alle affermazioni di Antonio Segatori, un uomo di 56 anni che sostiene di essere suo figlio segreto. Il cantante ha dichiarato di non essere il padre di Segatori, ma di essere suo nonno. La questione è diventata di pubblico interesse dopo le dichiarazioni dell'uomo, che aveva avanzato questa presunta parentela.

Adriano Celentano ha rotto il silenzio. Il Molleggiato ha replicato al cinquantaseienne che sostiene di essere suo figlio segreto. Intanto, Antonio Segatori ha chiesto il test del DNA. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Adriano Celentano ha un figlio segreto? La risposta ironica dell’artista: “Sono tuo nonno”Andrea Segatori, 55 anni, rivela ad Oggi di essere il figlio segreto di Adriano Celentano che prontamente smentisce la notizia con una battuta: chi... Antonio Segatori, parla il presunto figlio segreto di Adriano CelentanoAdriano Celentano ha un figlio segreto? La notizia lanciata da Oggi ha rapidamente fatto il giro del web. Aggiornamenti e notizie su Adriano Celentano Temi più discussi: Adriano Celentano per Giulia Cecchettin: cambia l'Ave Maria e chiede di pregare per noi uomini assassini; Sanremo e la classifica del tempo 100 canzoni non incoronate dal Festival diventate immortali; L’artista elbano Riccardo Guglielmi a The Voice Generation; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti perfido con il campione (che sbanca), poi l'apoteosi finale: Piangiamo tutti. Adriano Celentano replica al presunto figlio segreto Antonio Segatori: Non sono tuo padre, sono tuo nonnoAdriano Celentano ha rotto il silenzio. Il Molleggiato ha replicato al cinquantaseienne che sostiene di essere il suo figlio segreto e oggi chiede il test ... fanpage.it Antonio Segatori: chi è il 55enne che dice di essere il figlio di Adriano Celentano. L'accordo con il nonno, il dna, la storia di brenda Bis e...Il mondo del gossip è in fermento per un caso che sembra uscito da una sceneggiatura degli anni d'oro del cinema italiano. Protagonista ... msn.com "La mia richiesta di paternità è imprescrittibile. Non lo faccio per soldi, voglio solo sapere chi è mio padre" Adriano Celentano avrebbe un figlio segreto. Oltre a Rosita, Giacomo e Rosalinda, nati dell'amore con Claudia Mori, il noto cantautore sarebbe padre an facebook Antonio Segatori: «Sono il figlio segreto di Adriano Celentano, mia mamma Maria Luigia Biscardi cantava nel clan» x.com