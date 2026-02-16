Federico La Penna ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine dopo aver ricevuto minacce di morte sui social media, in seguito alla partita Inter-Juventus. L’arbitro ha denunciato le intimidazioni e ha avviato un’azione legale contro chi lo ha minacciato, mentre le autorità hanno aperto un’indagine per identificare i responsabili delle parole offensive.

Roma, 16 febbraio 2026 – Federico La Penna passa alle vie legali dopo l’odio social che gli si è riversato contro dopo Inter-Juventus. L’arbitro di Serie A ha ricevuto non solo insulti ma anche pesanti minacce di morte. E sono soprattutto queste ultime che l’hanno spinto a presentare denuncia alla polizia postale di Roma. La Penna ha una moglie e due bambine e il suo gesto e la sua preoccupazione va in primis a loro. Sul caso è stata aperta un’indagine. Non è bastato riconoscere l’errore arbitrale nell’espulsione di Kalulu, complice la simulazione di Bastoni (“Federico è mortificato” ha riferito ieri il disegnatore Gianluca Rocchi). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Minacce di morte a Federico La Penna, l’arbitro di Inter-Juve passa alle vie legali. Aperta un’indagine

Dopo il derby tra Inter e Juventus, Federico La Penna ha ricevuto minacce di morte, lasciando l’arbitro molto scosso.

Federico La Penna ha deciso di denunciare le minacce di morte ricevute sui social dopo la partita tra Inter e Juventus.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.