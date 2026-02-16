Minacce di morte a Federico La Penna l’arbitro di Inter-Juve passa alle vie legali Aperta un’indagine
Federico La Penna ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine dopo aver ricevuto minacce di morte sui social media, in seguito alla partita Inter-Juventus. L’arbitro ha denunciato le intimidazioni e ha avviato un’azione legale contro chi lo ha minacciato, mentre le autorità hanno aperto un’indagine per identificare i responsabili delle parole offensive.
Roma, 16 febbraio 2026 – Federico La Penna passa alle vie legali dopo l’odio social che gli si è riversato contro dopo Inter-Juventus. L’arbitro di Serie A ha ricevuto non solo insulti ma anche pesanti minacce di morte. E sono soprattutto queste ultime che l’hanno spinto a presentare denuncia alla polizia postale di Roma. La Penna ha una moglie e due bambine e il suo gesto e la sua preoccupazione va in primis a loro. Sul caso è stata aperta un’indagine. Non è bastato riconoscere l’errore arbitrale nell’espulsione di Kalulu, complice la simulazione di Bastoni (“Federico è mortificato” ha riferito ieri il disegnatore Gianluca Rocchi). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
