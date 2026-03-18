Dopo la notizia riguardante il figlio adottivo di Raffaella Carrà, si è diffusa anche la voce di un possibile figlio biologico di Adriano Celentano. La vicenda riguarda un uomo che sostiene di essere il figlio nascosto del cantante, alimentando un nuovo capitolo di gossip nel mondo dello spettacolo italiano. La questione è al centro di molte discussioni tra appassionati e addetti ai lavori.

Dopo la rivelazione dell’esistenza del figlio adottivo di Raffaella Carrà, un’altra vicenda legata a una delle icone dello spettacolo italiano è destinata a far discutere, questa volta per un presunto figlio biologico. Al centro della storia c’è Adriano Celentano. Secondo un’intervista pubblicata dal settimanale Oggi, un uomo sostiene di essere il figlio segreto del celebre cantante. A raccontarlo è Antonio Maria Segatori, 55 anni, romano, che ha deciso di parlare pubblicamente della sua storia.”Nella mia vita ho avuto due cognomi, Biscardi come mia madre e Segatori come suo marito. A 55 anni sono pronto al terzo. Voglio essere riconosciuto dal mio vero padre e chiamarmi finalmente Celentano", afferma nell’intervista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dopo quello della Carrà spunta anche il presunto figlio segreto di Adriano Celentano

Articoli correlati

Spunta un “figlio adottivo segreto" di Raffaella Carrà: è il suo segretario Gian Luca Pelloni Bulzoni, ora anche erede unicoUna rivelazione inattesa e clamorosa riporta al centro dell’attenzione la vita privata di Raffaella Carrà, una delle artiste più amate della...

Leggi anche: Adriano Celentano, il figlio segreto esce allo scoperto: "Voglio essere riconosciuto"