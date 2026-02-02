L' attore Gong Yoo è l' ospite speciale della 24esima edizione del Florence Korea Film Fest

Questa sera a Firenze si alza il sipario sulla 24esima edizione del Florence Korea Film Fest. Tra gli ospiti più attesi c’è Gong Yoo, l’attore sudcoreano che ha conquistato il pubblico con ruoli come quelli in Squid Game. Arrivato in città, Gong Yoo ha subito attirato l’attenzione di fan e addetti ai lavori, pronto a presentare il suo talento anche in questa occasione. La manifestazione prosegue con proiezioni, incontri e momenti dedicati al cinema sudcoreano, con il noto attore che si prepara a catturare l’interesse

Dall'iconica Squid Game fino a Firenze. Sarà Gong Yoo, uno degli attori più rappresentativi e versatili del cinema sudcoreano contemporaneo, l'ospite speciale della 24ª edizione del Florence Korea Film Fest. Il festival gli dedica una masterclass (in programma il 21 marzo alle ore 11) e una retrospettiva che attraversa oltre quindici anni di carriera, tra cinema d'autore, blockbuster e opere di forte impegno civile. Volto celebre del survival drama globale Squid Game, in cui interpreta l'affascinante e inquietante reclutatore in metropolitana, Gong Yoo (classe 1979) ha costruito un percorso artistico capace di attraversare generi e registri molto diversi, passando con naturalezza dall'action al melodramma, dal film storico al dramma sociale.

