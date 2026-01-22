San Cesareo Rubano carburante da un distributore di benzina I Carabinieri arrestano due cittadini italiani per furto aggravato

A San Cesareo, i Carabinieri hanno arrestato due cittadini italiani sorpresi a rubare carburante da un distributore di benzina. L’intervento si è svolto con tempestività, garantendo il rispetto delle procedure di legge. L’episodio si inserisce nel quadro delle attività di controllo del territorio finalizzate a tutelare la sicurezza pubblica e prevenire reati di natura predatoria.

