cassonetti degli abiti usati invasi dai rifiuti

Il cattivo stato dei cassonetti per gli abiti usati ha causato un aumento di rifiuti abbandonati nelle strade. La Lega denuncia che le amministrazioni non intervengono per pulire e sorvegliare i contenitori, che ora sono pieni di rifiuti e detriti. Questa situazione crea problemi di igiene e decoro urbano, con sacchi e vestiti sparsi nelle zone vicine. La situazione resta critica e non si vede ancora un intervento efficace.

La Lega attacca l'amministrazione sulla mancata cura dei cassonetti per la raccolta degli indumenti, ormai trasformati in discariche. Il gruppo d'opposizione denuncia la malagestione della raccolta e annuncia una interrogazione in cui chidererà conto di tutti i punti raccolta in paese, convinta che molti contenitori siano abusivi. "Diversi cittadini – spiega una nota - hanno segnalato un fenomeno indecoroso: i cassonetti gialli per la raccolta degli abiti usati vengono scambiati per mini discariche urbane, spesso circondati da scatole, sacchi aperti, montagne di stracci e spazzatura che stanno invadendo marciapiedi e parcheggi.

Raccolta abiti usati, rivoluzione a Roma: perché AMA ha detto stop ai cassonetti gialliRoma ha deciso di eliminare i cassonetti gialli per gli abiti usati, perché AMA ha riscontrato problemi di furti e di abbandono di rifiuti ingombranti vicino ai contenitori.

