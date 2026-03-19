Casoni storici all’asta | 2 aprile il destino della laguna

Il prossimo 2 aprile, all’asta giudiziaria, saranno messi in vendita diversi casoni storici situati nella laguna tra Marano e Grado. I pezzi in questione sono antichi e risalgono a un periodo imprecisato, con prezzi di partenza che variano da ventimila a ottantaseimila euro. La procedura interessa specificamente le strutture presenti nell’area lagunare.

Una serie di antichi casoni situati nella laguna tra Marano e Grado sta per essere messa all’asta giudiziaria il prossimo 2 aprile, con prezzi di partenza che oscillano tra ventimila e ottantaseimila euro. Questi edifici storici, alcuni dei quali risalgono al 1500, rappresentano un patrimonio architettonico unico a rischio di passare in mani private a causa del fallimento di una cooperativa di allevatori. Mentre l’incanto si avvicina, le istituzioni locali e le associazioni stanno mobilitando il meccanismo degli usi civici per impedire la vendita e preservare questi luoghi come bene collettivo. L’eredità a rischio nel cuore della laguna. Il destino di queste costruzioni storiche è legato allo scioglimento di un patrimonio aziendale dopo il crollo finanziario di una cooperativa dedicata all’allevamento di muscoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Casoni storici all’asta: 2 aprile, il destino della laguna Articoli correlati Leggi anche: All’asta gli antichi “casoni” della Laguna di Marano e Grado, dove andava a caccia Hemingway Asta da record per Apple: venduti pezzi storici e oggetti appartenuti a Steve Jobs per 8.1 miliardi di dollari. Ecco i cimeli battuti all’astaL'asta è stata organizzata in occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione di Apple.