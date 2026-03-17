All’asta alcuni dei vecchi “casoni” nella Laguna di Marano e Grado, noti perché Hemingway ci andava a caccia, sono stati messi in vendita. Oltre alle abitazioni, ci sono anche case, appartamenti, auto e altri beni provenienti da confische e fallimenti, e sono stati portati in tribunale per essere venduti. La procedura si svolge in un contesto di aste pubbliche.

Un pezzo di storia all’asta. In tribunale, insieme con case, appartamenti, auto e altri residui di confische e fallimenti. Prezzo: da 20mila a 86mila euro. Pochi ormai conoscono i casoni della laguna tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sono quel che resta di un mondo che sta scomparendo: edifici con il tetto di paglia, i muri spesso di canne e legni. All’interno poche stanze spoglie: qualche sedia, un tavolo, un caminetto, letti di fortuna, magari l’immagine della Madonna alla parete. Per secoli sono stati un regno di solitudine, fatica. Spesso di povertà. Costruiti su lingue di terra, su isole, in passato di solito abitati da pescatori perché qui si poteva arrivare quasi soltanto con le barche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - All’asta gli antichi “casoni” della Laguna di Marano e Grado, dove andava a caccia Hemingway

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