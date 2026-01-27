In questo articolo si approfondisce il caso che coinvolge Louis Dassilva e Pierina Paganelli, con particolare attenzione alle implicazioni legali e alle testimonianze emerse in tribunale. La vicenda, ancora in corso, evidenzia le dinamiche di un procedimento giudiziario complesso, analizzando gli aspetti chiave e le dichiarazioni dei protagonisti. Un approfondimento sobrio e accurato sulla situazione attuale e le sue implicazioni.

In aula, il 26 gennaio, è tornata al centro la relazione extraconiugale tra Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, e Louis Dassilva, 35enne senegalese detenuto dal 16 luglio 2024 e indicato come presunto assassino. A ricostruire il lato più intimo della vicenda sono state due amiche di Manuela, ascoltate dal sostituto procuratore Daniele Paci: a loro la donna avrebbe confidato la storia con Dassilva. Ma dietro le confidenze — e dietro i dettagli che fanno presa — restano anche zone d’ombra. Le dichiarazioni avrebbero evidenziato lacune nella cronologia, soprattutto nei mesi prima dell’omicidio e dopo l’incidente che coinvolse Giuliano Saponi (figlio di Pierina) nel maggio 2023, pochi mesi prima della morte della madre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Un figlio da Louis Dassilva”. Caso Pierina Paganelli, la clamorosa rivelazione

Approfondimenti su Louis Dassilva

In questo articolo vengono analizzati i dettagli riguardanti il caso Pierina Paganelli, con particolare attenzione alla relazione tra Manuela Bianchi e Louis Dassilva.

Nel caso Pierina Paganelli, si registra una nuova fase con l’iscrizione nel registro degli indagati di Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Louis Dassilva

Argomenti discussi: Jean Arnault, figlio di Bernard: La fabbrica del tempo ora guarda al futuro; Jacques-Louis David, il maestoso regista del nuovo catechismo laico; Louis Tomlinson, intervista: Sono resiliente e onesto; Pharrell e famiglia: il front row più coordinato di Louis Vuitton.

Paura per Stephanie di Monaco, il figlio Louis Ducruet aggredito allo stadioUna serata di grande calcio europeo si è trasformata in un episodio di violenza che ha scosso il Principato di Monaco. Louis Ducruet, figlio della Principessa Stephanie e nipote del Principe Alberto, ... dilei.it

Manuela Bianchi sognava una famiglia con Louis Dassilva. È quanto è emerso lunedì 26 gennaio in Corte d’Assise, dove si è tenuto un nuovo atto del processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa il 3 ottobre del 2023 nel garage di via del Ciclamino. - facebook.com facebook

Processo Paganelli, in aula la relazione fra la nuora Manuela Bianchi e l’imputato Louis Dassilva x.com