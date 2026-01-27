Un figlio da Louis Dassilva Caso Pierina Paganelli la clamorosa rivelazione
In questo articolo si approfondisce il caso che coinvolge Louis Dassilva e Pierina Paganelli, con particolare attenzione alle implicazioni legali e alle testimonianze emerse in tribunale. La vicenda, ancora in corso, evidenzia le dinamiche di un procedimento giudiziario complesso, analizzando gli aspetti chiave e le dichiarazioni dei protagonisti. Un approfondimento sobrio e accurato sulla situazione attuale e le sue implicazioni.
In aula, il 26 gennaio, è tornata al centro la relazione extraconiugale tra Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, e Louis Dassilva, 35enne senegalese detenuto dal 16 luglio 2024 e indicato come presunto assassino. A ricostruire il lato più intimo della vicenda sono state due amiche di Manuela, ascoltate dal sostituto procuratore Daniele Paci: a loro la donna avrebbe confidato la storia con Dassilva. Ma dietro le confidenze — e dietro i dettagli che fanno presa — restano anche zone d’ombra. Le dichiarazioni avrebbero evidenziato lacune nella cronologia, soprattutto nei mesi prima dell’omicidio e dopo l’incidente che coinvolse Giuliano Saponi (figlio di Pierina) nel maggio 2023, pochi mesi prima della morte della madre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
