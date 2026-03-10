Famiglia nel bosco | il ministro della Giustizia Nordio manderà degli ispettori per il caso

Il ministro della Giustizia ha annunciato che invierà degli ispettori per indagare sulla famiglia che si trova nel bosco. La vicenda, che ha attirato l’attenzione pubblica a partire da aprile 2024, continua a essere al centro dell’attenzione senza che si siano ancora delineate delle conclusioni chiare. La situazione rimane aperta e in fase di approfondimento.

La famiglia nel bosco è finita sotto i riflettore ormai ad aprile 2024. Tuttavia, ad oggi il caso non sembra giungere verso una conclusione semplice. Dopo l’ordine di trasferimento dei bambini e l’allontanamento della madre Catherine richiesta dal Tribunale, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha attualmente avviato le pratiche per inviare degli ispettori presso il Tribunale. Famiglia nel bosco: Nordio ritiene opportuno indagare sulle decisioni del Tribunale. L’ordine avanzato dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila è stato motivato dagli ultimi sviluppi emersi riguardo il caso. Oltre l’aggressività dei bambini, anche la madre ha adottato atteggiamenti ostili e volti a limitare la supervisione del personale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

