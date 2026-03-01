Il Napoli si prepara a giocare contro il Torino dopo aver vinto a Verona, mentre nel frattempo arrivano notizie su Lucca. La decisione del Nottingham su di lui appare chiara e definitiva. La squadra azzurra si concentra ora sulla prossima trasferta, con la partita in programma venerdì sera. La situazione del giocatore italiano resta al centro delle discussioni del momento.

Il Napoli, dopo la vittoria di Verona, pensa subito alla sfida di venerdì sera contro il Torino, dove i partenopei saranno chiamati ad ottenere un’altra vittoria vista la concorrenza Champions molto folta; ma la notizia che scuote la domenica pomeriggio in quel di Castel Volturno è legata a Lorenzo Lucca, che sembra non convincere in quel di Nottingham e gli inglesi sarebbero tutt’altro che sicuri di riscattare l’attaccante azzurro per 35 milioni di euro L’indiscrezione. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, le prestazioni non convincenti di Lucca, sembrano indirizzare il club inglese a non esercitare la clausola di acquisto di 35 milioni prevista nell’accordo tra Napoli e Nottingham, con l’attaccante ex-Udinese che potrebbe dunque fare ritorn o nel capoluogo campano dopo soli 6 mesi di prestito. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Spazionapoli.it - Napoli: arrivano notizie su Lucca, la decisione del Nottingham sembra netta

Il Napoli prenderà presto una decisione su Lucca: su di lui Porto, Benfica e Nottingham Forest (Pedullà)L'esperto di mercato aggiunge: «La settimana prossima Ambrosino verrà ceduto al Venezia.

Lucca via dal Napoli? Domani la risposta al Nottingham Forest: la rivelazione di Romano e il retroscena su Lang!Lucca via dal Napoli? Domani la risposta al Nottingham Forest: la rivelazione di Romano e il retroscena su Lang! Osasuna, colpo Raul Moro: accordo...

#Napoli Regione Campania Politiche giovanili: al via tre laboratori per la partecipazione civica, la creatività e l'innovazione,rivolti a giovani dai 18 ai 34 anni. Paolo Fusco #RegioneCampania #AssessoratoPoliticheSociali #Giovani #ProgettiSuMisura #Cor - facebook.com facebook

Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, icona del calcio ed esemplare professionista alla guida degli azzurri dal 1980 al 1982 e dal 1984 al 1985. x.com