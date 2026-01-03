Il Napoli prenderà presto una decisione su Lucca | su di lui Porto Benfica e Nottingham Forest Pedullà

Il Napoli sta valutando il futuro di Lorenzo Lucca, con Porto, Benfica e Nottingham Forest interessate al giocatore. Alfredo Pedullà, attraverso il suo canale YouTube, ha aggiornato sulle possibili mosse di mercato e sulla decisione che il club partenopeo prenderà a breve riguardo all’attaccante. La situazione rimane in fase di definizione, con l’attenzione rivolta alle opportunità di trasferimento e alle strategie di mercato del club.

Nel corso di un intervento sul proprio canale YouTube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul futuro di Lorenzo Lucca e sulle prossime mosse di mercato del Napoli. Le parole di Pedullà su Lucca. Su Lucca il Napoli prenderà una decisione e molto presto, nel senso che ci sono tre società che stanno spingendo più delle altre. Anzi tre allenatori che stanno spingendo più di altri colleghi. Uno sicuramente è Farioli, che lo vuole al Porto, gli piace molto. Vediamo la formula, la vedremo più avanti. Un'altra è Mourinho per il Benfica e piace molto anche al Nottingham Forest. Sono le tre piste estere oggi più calde, poi le cose possono cambiare.

