Durante un referendum, Giuseppe Conte ha usato l’espressione “calcio in faccia” rivolgendosi al governo, suscitando reazioni diverse. Delmastro ha commentato la frase definendola un esempio di comportamento discutibile, sottolineando come Conte abbia mostrato un linguaggio poco adeguato al dibattito politico. L’episodio ha attirato l’attenzione sui toni usati dai protagonisti del confronto pubblico.

Non c’è niente da fare: quando si parla di democrazia e confronto civile, Giuseppe Conte finisce sempre per scivolare nel linguaggio da centro sociale frequentato con un approccio da ex pariolino anni ’80. Cosa vogliamo dire? Niente di più di quanto non abbia rivelato lo stesso protagonista del discorso con l’ultima uscita in veste di leader del Movimento 5 Stelle quando, ospite di SkyTg24, sul tema del referendum, ha sentenziato: «Questa è la loro unica riforma, se prendono un calcio in faccia dai cittadini è chiaro che crolla tutto, ma politicamente, poi magari restano abbarbicati lì». Referendum (e non solo): Conte fa il bullo e allude a calci in faccia alla premier. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Referendum, Conte choc su un “calcio in faccia” da sferrare al governo. Delmastro lo demolisce: lui, un esperto di pedate dagli elettori

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