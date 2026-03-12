Caso Cidas ecco il conto Il pm | Pressioni sul socio Condannate Bertarelli

Il tribunale di Ferrara ha ascoltato la requisitoria del pm Ciro Alberto Savino sul caso Cidas. Durante l’udienza di ieri, il pubblico ministero ha chiesto una condanna di tre mesi con sospensione della pena per Daniele Bertarelli, presidente della cooperativa Cidas, accusato di aver esercitato pressioni sul socio per ottenere utilità. La decisione sulla colpevolezza sarà presa nelle prossime settimane.

Il pm Ciro Alberto Savino, alla fine della sua requisitoria, ieri, nel tribunale di Ferrara, ha chiesto una condanna di tre mesi con sospensione della pena per l’imputato e presidente della cooperativa Cidas Daniele Bertarelli, accusato di induzione indebita a dare o promettere utilità. La vicenda è quella che ha portato nel dicembre 2024 alla condanna dell’allora vicesindaco Nicola Lodi, che secondo i giudici avrebbe insistito con il presidente per indurlo a punire il dipendente, Daniel Servelli, che gli aveva rivolto un’ingiuria a un evento pubblico all’ospedale di Cona il 27 aprile 2020, e reso poi noto l’episodio sui social. Secondo il pm Savino, nei confronti di Servelli scattò da parte di Bertarelli un meccanismo di pressione morale fino a stimolare nel lavoratore un sentimento di soggezione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

