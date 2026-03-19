Caso Aset i sindacati frenano | Ok ma ora serve l’azienda unica

I sindacati hanno espresso cautela riguardo alla recente sentenza del Tar che ha confermato una decisione favorevole all’azienda. Pur riconoscendo l’esito giudiziario, chiedono ora di procedere con l’unificazione dell’azienda e sottolineano la necessità di una riorganizzazione più ampia. La questione riguarda l’attuale situazione dell’azienda e il percorso futuro per la sua gestione.

I sindacati frenano l’euforia: mentre Comune e Aset festeggiano la sentenza del Tar che conferma l’affidamento dei rifiuti ad Aset fino al 2050, Cgil, Cisl e Uil spostano il focus su lavoro, futuro dei servizi e scelte che non possono più essere rinviate come quella di "dare vita a un’unica azienda di servizi di ambito provinciale". Se la politica parla di "vittoria" e di stabilità, le organizzazioni sindacali mettono sul tavolo un’altra priorità: cosa succede adesso, concretamente, a lavoratori e servizi. La sentenza, secondo i sindacati, è un passaggio importante, ma non chiude il tema. Lo sposta. E lo rende ancora più urgente. "Nei giorni... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caso Aset, i sindacati frenano: "Ok, ma ora serve l’azienda unica" Articoli correlati Leggi anche: Aset blindata, euforia bipartisan: "Ma ora il nodo è sugli impianti" Aset, Mattioli: "Decisione politica". Sindacati in Comune: "Garanzie"Galassia Aset sul mercato? Il presidente di Aset Giacomo Mattioli butta acqua sul fuoco. Contenuti e approfondimenti su Caso Aset Temi più discussi: Caso Aset, i sindacati frenano: Ok, ma ora serve l’azienda unica; Fano, per i sindacati il futuro di Aset è l’azienda unica dei servizi: Necessità di tipo strategico; 'Harry Potter', caso di bullismo sul set scuote la serie tv. Caso Aset, i sindacati frenano: Ok, ma ora serve l’azienda unicaIl Comune festeggia l’affidamento fino al 2050 del servizio rifiuti. Intanto Cgil, Cisl e Uil chiedono garanzie sui posti di lavoro e rilanciano la fusione provinciale dei servizi. msn.com Aset blinda il servizio dei rifiuti. Il Tar: Potrà gestirlo fino al 2050Il tribunale pone fino alla controversia con l’Autorità di Ambito che andava avanti dal 2018. Accolto il ricorso presentato dalla multiutility e dal Comune. Congelato l’assetto, sfumano le gare. ilrestodelcarlino.it Coppa Lombardia 2025/2026 – fase finale Pubblicati i calendari delle semifinali maschili e dei quarti di finale femminili. Le gare si disputano con formula andata e ritorno, con eventuale set di spareggio in caso di parità nel totale dei set. Semifinali maschili - facebook.com facebook In ogni caso sicuramente il set-up non era perfetto però almeno P3,P4 bisognava farla per dare almeno 1 speranza in partenza. Speriamo riescano ad ottimizzare per la gara di domenica. #ChineseGP #F1 #SprintQuali #Ferrari #Mercedes #Leclerc #Hamilton x.com