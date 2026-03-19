Caso Aset i sindacati frenano | Ok ma ora serve l’azienda unica

Da ilrestodelcarlino.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I sindacati hanno espresso cautela riguardo alla recente sentenza del Tar che ha confermato una decisione favorevole all’azienda. Pur riconoscendo l’esito giudiziario, chiedono ora di procedere con l’unificazione dell’azienda e sottolineano la necessità di una riorganizzazione più ampia. La questione riguarda l’attuale situazione dell’azienda e il percorso futuro per la sua gestione.

I sindacati frenano l’euforia: mentre Comune e Aset festeggiano la sentenza del Tar che conferma l’affidamento dei rifiuti ad Aset fino al 2050, Cgil, Cisl e Uil spostano il focus su lavoro, futuro dei servizi e scelte che non possono più essere rinviate come quella di "dare vita a un’unica azienda di servizi di ambito provinciale". Se la politica parla di "vittoria" e di stabilità, le organizzazioni sindacali mettono sul tavolo un’altra priorità: cosa succede adesso, concretamente, a lavoratori e servizi. La sentenza, secondo i sindacati, è un passaggio importante, ma non chiude il tema. Lo sposta. E lo rende ancora più urgente. "Nei giorni... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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