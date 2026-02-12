Aset Mattioli | Decisione politica Sindacati in Comune | Garanzie

Il presidente di Aset, Giacomo Mattioli, mette in chiaro che la questione delle gare dei servizi non è ancora decisa. In un’intervista, spiega che le normative europee, come la Bolkenstein, indicano da anni che le concessioni balneari devono essere messe a gara, ma ancora oggi molte di queste non sono cambiate. I sindacati chiedono garanzie, mentre Mattioli parla di una decisione politica ancora da definire. La questione rimane aperta, senza risposte chiare.

Galassia Aset sul mercato? Il presidente di Aset Giacomo Mattioli butta acqua sul fuoco. "Le normative europee sulle gare dei servizi? Anche la Bolkenstein dice da ormai 20 anni che le concessioni balneari devono andare a gara, ed invece sono ancora lì". Poi, sul punto: "Stiamo aspettando la relazione di Pricewaterhouse Coopers Business a cui è stato dato l’incarico di valutare società e scenari e vediamo cosa dicono. In questo momento io come presidente di Aset sono alla finestra perché è tutto in mano alla politica e quindi a parlare deve essere il sindaco Luca Serfilippi. Sindacati? Da quello che mi risulta, i rappresentanti di categoria sono stati ricevuti dal sindaco più di una settimana fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

