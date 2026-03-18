Aset si mostra soddisfatta e il Comune di Fano si unisce alla celebrazione dopo la decisione del Tar. La sentenza viene accolta con entusiasmo da entrambe le parti, che considerano la questione risolta, almeno per il momento. Tuttavia, il dibattito pubblico si concentra ora sugli impianti, che restano al centro delle discussioni e delle future decisioni.

di Antonella Marchionni Aset esulta, il Comune pure. Il giorno dopo la sentenza del Tar, a Fano il clima è quello della vittoria. Il tribunale amministrativo, con la sentenza pubblicata venerdì scorso, ha annullato la ricostruzione dell’Ata, l’Assemblea territoriale d’ambito, che fissava la scadenza dell’affidamento ad Aset della gestione dei rifiuti al 2031 e ha confermato quella indicata dal Comune: 31 dicembre 2050. Una data lontana, che di fatto congela il sistema per un quarto di secolo. La maggioranza rivendica il risultato. Il sindaco Luca Serfilippi, il vicesindaco Loretta Manocchi e il presidente di Aset Giacomo Mattioli parlano di vittoria importante, di un passaggio che "dà forza, stabilità e prospettiva" e che rafforza il ruolo dell’azienda pubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aset blindata, euforia bipartisan: "Ma ora il nodo è sugli impianti"

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