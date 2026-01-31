Blitz interforze contro microcriminalità e spaccio | decine di persone controllate 8 espulsi

Da giovedì mattina, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli a Brescia, concentrandosi sulla stazione ferroviaria e le aree vicine. Decine di persone sono state fermate e identificate. Otto cittadini sono stati espulsi dall’Italia perché trovati coinvolti in attività di microcriminalità e spaccio di droga. L’operazione, coordinata tra Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane e Polizia Locale, è durata tutto il giorno e ha portato a un netto rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio

Da giovedì mattina fino a ieri sera, la stazione ferroviaria di Brescia e le zone limitrofe hanno visto un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Polizia Locale hanno effettuato controlli coordinati in.

