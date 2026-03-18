Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che prevede un taglio delle accise sui carburanti per venti giorni, a fronte dell’aumento dei prezzi causato dalla crisi in Iran. Contestualmente, sono state rafforzate le misure sulla social card e sono state adottate nuove restrizioni contro la speculazione. Le decisioni riguardano quindi interventi immediati per contenere i costi del carburante.

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per ridurre il prezzo dei carburanti, che hanno subito una impennata per la crisi innescata dalla guerra in Iran. Un taglio delle accise sui carburanti per 20 giorni. È la principale misura approvata in cdm contro il caro-benzina. La norma, di cui tutti saranno beneficiari, "assorbe" il rafforzamento della social card che avrebbe invece riguardato solo i redditi bassi. Sarebbero poi previsti anche aiuti all'autotrasporto, alla pesca e un potenziamento dei poteri di Mr Prezzi. Taglio delle accise, le parole di Salvini Il vicepremier Matteo Salvini ha sottolineato: «Il Consiglio dei... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Decreto carburanti, taglio accise per 20 giorni. Social card rafforzata e stretta sulla speculazione: le misure del governo

Articoli correlati

Decreto carburanti, da taglio delle accise a social card rafforzata e stretta sulla speculazione: la bozza del governoDisposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali: questo il titolo del decreto legge contro il...

Carburanti, decreto d’urgenza: nessuno taglio alle accise, aiuti a Tir e famiglie fragili. Stretta sulle speculazioniRoma, 18 marzo 2026 – Corsa contro il tempo a Palazzo Chigi, con il Consiglio dei ministri atteso in serata, indicativamente attorno alle 19, mentre...

Tutto quello che riguarda Decreto carburanti

Temi più discussi: Carburanti, nessun taglio accise in Cdm. Gasolio oltre 2,6 euro in autostrada; Benzina e diesel rincari, cosa può fare il governo: come funziona meccanismo accise; Accise mobili: ecco perché lo sconto alla pompa sarebbe solo di pochi centesimi; Le accise mobili, un punto di partenza.

Decreto carburanti, da taglio delle accise a social card rafforzata e stretta sulla speculazione: la bozza del governoVia libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per ridurre il prezzo dei carburanti, che hanno subito una impennata per la crisi innescata dalla guerra in Iran. Ma cosa ... ilmessaggero.it

Il Cdm approva il decreto carburanti. Salvini: Sostanzioso tagli alle accise. Gli italiani pagheranno menoIl Consiglio dei ministri ha dato il via libera al provvedimento per attutire gli effetti dell’impennata dei prezzi alla pompa dovuti alla guerra nel Golfo ... quotidiano.net

Via libera del Cdm al decreto legge per tagliare il prezzo dei carburanti: cosa è stato deciso x.com

ULTIM'ORA. San Marino: Decreto d'urgenza per il taglio dei prezzi dei carburanti + 5 centesimi sulla Smac facebook