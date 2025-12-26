Manovra da 22 miliardi Casasco | Forza Italia ha corretto la rotta a favore di imprese e crescita
"E' una manovra seria del governo di 22 miliardi di euro e che grazie al contributo determinante di Forza Italia ha un'attenzione particolare e corretta verso il vero motore del Paese, cioè le imprese". Lo afferma ad Affaritaliani Maurizio Casasco, responsabile economico di Forza Italia dopo il via libera del Senato alla Legge di Bilancio 2026 e in attesa dell'ok della Camera. "E' giusto che il Paese sappia che noi di Forza Italia, con la nostra impostazione liberale, abbiamo dato un contributo fondamentale per la crescita del Pil, il cosiddetto denominatore. Non solo, quasi certamente con questa manovra usciamo un anno prima rispetto a quanto previsto dalla procedura di infrazione Ue". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Antonio Tajani: "Manovra per la crescita grazie a Forza Italia"
Leggi anche: Webuild, acquisiti a 9,3 miliardi di ordini da inizio anno, portafoglio a 45 miliardi nel triennio; prosegue la crescita in Italia
Manovra da 22 miliardi, Casasco: “Forza Italia ha corretto la rotta a favore di imprese e crescita” - Dopo il via libera del Senato alla manovra da 22 miliardi, Casasco rivendica il ruolo di Forza Italia nel rendere la Legge di Bilancio più favorevole a imprese e crescita, tra incentivi, stop a nuove ... ilgiornale.it
Taglio Irpef, pensioni, imprese: cosa c’è nella manovra da 22 miliardi approvata in Senato - emendamento ha fatto lievitare di circa 3 miliardi il valore della legge di bilancio 2026, la quarta del governo Meloni. repubblica.it
Manovra da 22 miliardi, ok del Senato dopo le tensioni - Le opposizioni con i cartelli rossi in Aula: 'Voltafaccia di Meloni' (ANSA) ... ansa.it
ÈTv Marche. . Consiglio Marche approva legge stabilità e bilancio. manovra da 6,1 miliardi di euro - facebook.com facebook
Manovra nelle Marche da 6,1 miliardi, il via libera del Consiglio regionale. Approvate la legge di stabilità e il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 #ANSA x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.