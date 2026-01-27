Mercato San Severino recupero della Chiesa della SS Annunziata di Costa

La Chiesa della SS Annunziata di Costa a Mercato San Severino sta per essere sottoposta a interventi di recupero e messa in sicurezza dopo quarantasei anni dai danni del terremoto del 1980. L’intervento, atteso da tempo, mira a tutelare un importante patrimonio storico e religioso della zona, contribuendo alla riqualificazione del territorio e alla conservazione della memoria locale.

Dopo quarantasei anni dai gravi danni causati dal terremoto del 1980, la Chiesa della SS Annunziata, situata nella frazione Costa di Mercato San Severino, si avvia finalmente verso un intervento di recupero e messa in sicurezza atteso da decenni. Per il restauro dell'edificio di culto è stato stanziato un finanziamento pari a 1 milione e 400mila euro, erogato dal Ministero della Cultura e inserito nella Programmazione triennale degli interventi per il recupero e la conservazione dei beni culturali, al termine di un articolato percorso istituzionale. L'intervento consentirà di restituire alla comunità un luogo simbolo della propria identità storica e religiosa, oltre a garantire la sicurezza strutturale di un'area particolarmente delicata.

