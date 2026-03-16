Canzonissima ritorna | guidata da Milly Carlucci In gara le canzoni non gli interpreti

Canzonissima torna in onda, con Milly Carlucci alla guida. La trasmissione, andata in onda dal 1956 al 1975 e arrivata a dodici edizioni, ha visto tra i conduttori figure come Nino Manfredi, Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Pippo Baudo. Questa volta il focus sarà sulle canzoni in gara, non sugli interpreti.

Da Nino Manfredi a Mike Bongiorno, da Raimondo Vianello a Pippo Baudo, i nomi più importanti dello spettacolo italiano hanno guidato la trasmissione, andata in onda dal 1956 al 1975 per un totale di dodici edizioni, che ora vedrà al timone Milly Carlucci. Infatti, sabato 21 marzo 2026 torna in prima serata su Rai1, a 51 anni dall’ultima edizione, Canzonissima, storico varietà musicale. Proprio la conduttrice, con un video sul profilo social del programma, ha fatto chiarezza sulla dinamica dello show. Non ci sono “concorrenti in gara”, ma protagoniste sono le canzoni, ha spiegato dopo che un video di presentazione sul programma, che anticipava la presenza di Riccardo Cocciante, aveva generato qualche dubbio, tanto da spingere il cantante a precisare che sarebbe andato in veste di ospite speciale e non di concorrente. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Canzonissima ritorna: guidata da Milly Carlucci. In gara le canzoni, non gli interpreti Articoli correlati Canzonissima torna su Rai1: Milly Carlucci sfida Amici con la gara delle canzoniA oltre cinquant’anni dall’ultima puntata, Canzonissima è pronta a tornare in prima serata su Rai1. Canzonissima Ritorna nel 2026: Milly Carlucci Sfida “Amici” con la Nostalgia della Musica Italiana.La Rai scommette sulla nostalgia e riporta in vita “Canzonissima”, l’iconico programma musicale degli anni Sessanta, che tornerà su Rai1 a partire... Aggiornamenti e notizie su Milly Carlucci Discussioni sull' argomento Canzonissima 2026: ecco il cast ufficiale del programma di Milly Carlucci; Polemica su Canzonissima dopo le parole di Cocciante, Milly Carlucci costretta a chiarire il format. Francesca Fialdini, il nuovo lavoro su Rai 1 (accettato in diretta): cosa farà a Canzonissima con Milly CarlucciLa conduttrice di Da noi... a ruota libera sarà uno dei sette giudici dello show che torna dal passato in una nuova veste completamente rinnovata. libero.it Milly Carlucci lancia in diretta Francesca Fialdini nuova protagonista CanzonissimaFrancesca Fialdini giurata a Canzonissima 2026: la nuova sfida Rai Francesca Fialdini entrerà ufficialmente nel cast di Canzonissima 2026, il grande r ... assodigitale.it In questa settimana televisiva, dal 16 al 22 marzo, debutta sulla Rai la nuova versione di Canzonissima condotta da Milly Carlucci - facebook.com facebook I principali siti d’informazione non hanno dato la notizia della chiusura anticipata di #CèPostaPerTe. Se fosse capitato a una Milly Carlucci o a un Stefano De Martino, ci avrebbero ammorbati con 300 articoli, post, fake news e avrebbero invocato fantomatiche x.com