Canottaggio Fiamme Gialle tutto pronto a Sabaudia | al Teatro Mondelli la festa per il 4 di coppia

Il III Nucleo Atleti di Sabaudia si prepara a celebrare i successi del 4 di coppia di canottaggio delle Fiamme Gialle, con una cerimonia al Teatro Mondelli. L’evento onora i campioni mondiali Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Luca Chiumento, riconoscendo il loro impegno e le loro prestazioni nel panorama sportivo nazionale e internazionale.

Sabaudia, 15 gennaio 2026 – Tutto è pronto al III Nucleo Atleti di Sabaudia per festeggiare i campioni del mondo di canottaggio Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Luca Chiumento. Il quartetto delle Fiamme Gialle, il 25 settembre scorso, ha conquistato la medaglia d'oro in "quattro di coppia" ai Campionati del Mondo Assoluti disputati in Cina a Shanghai. All'interno del Teatro Fiamme Gialle "Filippo Mondelli", alle ore 16 in centro città a Sabaudia, saranno accolti da numerose autorità civili, militari e sportive tra le quali spicca la presenza del Prefetto di Latina Vittoria Ciaramella e del Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, Gen.

