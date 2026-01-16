Canottaggio Fiamme Gialle celebrati i campioni del mondo del 4 di coppia a Sabaudia

A Sabaudia, le Fiamme Gialle hanno celebrato i campioni del mondo di canottaggio 2025 nel quattro di coppia. Il team, composto da quattro finanzieri, ha conquistato il titolo il 25 settembre a Shanghai, confermando l’eccellenza italiana in questa disciplina. L’evento ha rappresentato un momento di riconoscimento e di valorizzazione delle capacità sportive degli atleti impegnati nelle competizioni internazionali.

Sabaudia – A Sabaudia, le Fiamme Gialle hanno festeggiato i suoi campioni, i quattro finanzieri che, il 25 settembre 2025 in Cina a Shanghai, si sono laureati Campioni del Mondo di canottaggio nella specialità del “quattro di coppia” senior. All’interno del Teatro Fiamme Gialle “Filippo Mondelli” Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Luca Chiumento sono stati accolti da una platea gremita di autorità tra le quali il Prefetto di Latina Vittoria Ciaramella, il Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, Gen.D. Antonio Marco Appella e il Sindaco di Sabaudia Alberto Mosca. La cerimonia è iniziata con un momento in ricordo di Davide Tizzano, Presidente della Federazione Italiana Canottaggio, prematuramente scomparso lo scorso fine dicembre. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Canottaggio Fiamme Gialle, tutto pronto a Sabaudia: al Teatro Mondelli la festa per il 4 di coppia Leggi anche: Fiamme Gialle, i più grandi campioni del Gruppo Sciatori al raduno del Centenario Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Le Fiamme Gialle premiano il quattro di coppia campione del mondo. Fiamme Gialle, a Sabaudia tutto pronto per festeggiare i campioni del mondo di Shanghai 2025 - Tutto è pronto al III Nucleo Atleti di Sabaudia per festeggiare i campioni del mondo di canottaggio Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Luca Chiumento. radioluna.it

Canottaggio, i convocati dell’Italia per il primo raduno dell’anno - In attesa delle elezioni a livello federale, riprende l'attività agonistica dell'Italia del canottaggio, che ospiterà gli Europei a Varese a cavallo tra ... oasport.it

Canottaggio Fiamme Gialle, tutto pronto a Sabaudia: al Teatro Mondelli la festa per il 4 di coppia ilfaroonline.it/2026/01/15/can… #news #notizie #cronaca x.com

CANOTTAGGIO: Presenti le massime autorità civili e militari - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.