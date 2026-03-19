Il comizio finale per il No si è svolto mercoledì sera a Piazza del Popolo a Roma, con la partecipazione di Schlein, Conte e altri esponenti del fronte. Tuttavia, l’evento si è svolto in una piazza quasi vuota, senza una grande affluenza di pubblico. Il campo largo, che aveva sostenuto questa campagna, si è concluso con un risultato di pubblico molto scarso.

Dal campo largo alle piazze vuote è un attimo. È la plastica realizzazione del fronte del No, che ha chiuso mercoledì sera a Piazza del Popolo a Roma la campagna per il referendum sulla giustizia. Non ha funzionato la chiamata a raccolta delle truppe cammellate con tutti i leader del campo largo: da Schlein a Conte a Fratoianni e Bonelli, al segretario della Cgil Landini. Nella piazza romana, sede simbolo di molti comizi elettorali, stavolta ci sono più ombrelli e bandiere rosse (Cgil, Rifondazione Comunista) e rosa (Pd, Avs, Anpi) che cittadini. Tanto per creare un po’ di confusione, in una piazza mezza vuota una grande bandiera della pace, come se il voto di domenica e lunedì fossero sulla guerra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Campo largo, piazza vuota: è un flop il comizio finale per il No di Schlein, Conte e compagni

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