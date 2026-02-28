LIVE Atletica Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA | Fortunato record del mondo Iapichino vince Succo sublime

Durante la prima giornata dei Campionati Italiani indoor di atletica, si sono registrati alcuni momenti salienti: un atleta ha stabilito un record del mondo, mentre un’altra ha conquistato la vittoria in una gara individuale. Un atleta ha anche offerto una prestazione particolarmente apprezzata. La manifestazione prosegue con l’appuntamento di domenica 1° marzo per la seconda giornata.

Grazie a tutti per averci seguito durante questa giornata. Appuntamento a domenica 1° marzo per la seconda e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica. Buon proseguimento di serata su OA Sport. 18.05 RIVIVIAMO I MOMENTI SALIENTI DI GIORNATA. Francesco Fortunato ha firmato il nuovo record mondiale dei 5000 metri di marcia (17:54.48), mentre Antonella Palmisano ha vinto in solitaria i 3000 metri di marcia senza forzare più di tanto. Larissa Iapichino si è imposta nel salto in lungo con la solida misura di 6.78 metri, senza però impressionare e sembrando un po' in difficoltà nella corretta impostazione della rincorsa. Alessia Succo ha siglato il record italiano allieve sui 60 ostacoli con barriere da 84 cm, esprimendosi in 8.