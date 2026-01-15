Campania sempre più green | 11 Comuni premiati da Plastic Free

La Campania si conferma sempre più impegnata nella tutela ambientale, con undici Comuni premiati da Plastic Free nel 2026. Tra questi, anche Benevento, l’unico capoluogo di provincia, e altri appartenenti alle province di Napoli, Caserta e Salerno. Un riconoscimento che testimonia l’attenzione crescente verso pratiche sostenibili e la lotta contro l’inquinamento plastico, contribuendo a un territorio più verde e responsabile.

Accanto a Benevento, unico capoluogo di provincia campano inserito nell'elenco, figurano tra i Comuni Plastic Free 2026 in Campania anche Bacoli, Casola di Napoli, Gragnano, Pomigliano d'Arco, Pompei e Sant'Anastasia nel Napoletano, Succivo, Cesa e Falciano del Massico nel Casertano e Agropoli nel Salernitano. La Campania si conferma così tra le regioni italiane più impegnate sul versante della sostenibilità ambientale. Sono infatti 11 le amministrazioni locali che hanno ottenuto il riconoscimento Plastic Free 2026 promosso da Plastic Free Onlus, riservato ai Comuni che si distinguono per azioni concrete a tutela dell'ambiente e per il contrasto all'inquinamento causato dalla plastica.

