Calciomercato Roma interesse per Lorenzo Pirola dell’Olympiacos

La Roma continua a muoversi sul mercato e ha mostrato interesse per Lorenzo Pirola dell’Olympiacos. Nonostante alcuni rumors suggeriscano cambiamenti nello staff dirigenziale, il club mantiene la volontà di rafforzare la rosa per la prossima stagione. Il direttore sportivo sta lavorando alle trattative, con i dettagli ancora in fase di definizione, e l’obiettivo resta quello di completare il roster con alcuni acquisti strategici.

La Roma torna sul mercato. I giallorossi restano attivi in ambito di calciomercato, con Massara che, nonostante alcuni rumors lo vedano lontano dalla capitale, sta iniziando a progettare la Roma della prossima stagione. L’obiettivo del direttore sportivo è infatti quello di consegnare a Gian Piero Gasperini una rosa già pronta e completa in vista della preparazione estiva. Non è un segreto che il tecnico di Grugliasco preferirebbe lavorare sin da subito con il gruppo al completo. Lo scorso anno, l’allenatore ex Atalanta non ha nascosto qualche malumore per il ritardo nell’arrivo di alcune pedine, come l’ala sinistra, scelta poi ricaduta su Leon Bailey. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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