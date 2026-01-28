Calciomercato Roma | interesse del Bologna per Ferguson ma la volontà è restare

La Roma si prepara in vista della partita di Europa League di domani, giovedì 29 gennaio. La squadra si concentra sulla sfida, mentre il Bologna si interessa a Ferguson, che però vuole restare. L’atmosfera tra i giocatori è concentrata, anche se le voci di mercato continuano a circolare.

La Roma continua la preparazione in vista della sfida di Europa League in programma domani, giovedì 29 gennaio, un appuntamento fondamentale per il percorso europeo dei giallorossi. Parallelamente, cresce l'attenzione anche sulla fase finale del calciomercato, ormai agli sgoccioli, con alcune situazioni che restano ancora da definire. Il tecnico di Grugliasco attende con impazienza un ultimo rinforzo in attacco: l'obiettivo della società è infatti quello di consegnargli un esterno offensivo, profilo ritenuto fondamentale per completare il reparto e offrire maggiori soluzioni tattiche. Gli arrivi di Malen e Vaz, e in particolare quello di Malen, hanno rappresentato una vera e propria boccata d'aria fresca per l'ambiente giallorosso, lanciando un segnale positivo sia alla squadra che ai tifosi.

L’amministratore delegato del Brighton ha dichiarato che è improbabile un ritorno di Ferguson alla Roma a gennaio, in considerazione delle recenti difficoltà offensive della squadra giallorossa.

