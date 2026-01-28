Calciomercato Roma smentito l’interesse dell’Al-Nassr per Pellegrini

La Roma ha smentito ufficialmente le voci di un interesse dell’Al-Nassr per Lorenzo Pellegrini. Nelle ultime ore si era diffusa la notizia che la società araba fosse pronta a fare un’offerta importante per portare il centrocampista nella Saudi Pro League, ma la società giallorossa ha chiarito che non ci sono trattative in corso. Pellegrini, quindi, dovrebbe restare a Roma anche nelle prossime settimane.

Nelle scorse ore era rimbalzata la notizia che la società araba fosse pronta a presentare un' offerta irrinunciabile per portare il numero 7 della Roma nella Saudi Pro League. In attesa di scoprire se Pellegrini rinnoverà con la Roma, Fabrizio Romano chiude alla possibilità di un trasferimento in Arabia. Nessuna offerta dell'Al-Nassr. La squadra che annovera tra i suoi calciatori Cristiano Ronaldo e Sadio Mané non ha presentato alcuna offerta a Trigoria per portare Pellegrini in Arabia. L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha smentito qualsiasi tipo di trattativa con un post inequivocabile: " Nessun colloquio o trattativa tra Al Nassr e Lorenzo Pellegrini o l'AS Roma, nonostante le recenti indiscrezioni.

